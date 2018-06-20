В Ростовской области инспекторы по делам несовершеннолетних проводят профилактическую работу

Во время летних каникул инспекторы по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Ростовской области и территориальных органов внутренних дел региона проводят информационные встречи. В них принимают участие школьники, их родители, а также семьи, состоящие на учете в органах внутренних дел.

Полицейские разъясняют правила поведения в общественных местах, дорожного движения, отдыха у водоемов. Также инспекторы проводят для несовершеннолетних конкурсы и викторины, посвященные различным актуальным темам.

В рамках таких встреч нередко происходит диалог, который помогает подучетным семьям наладить более теплое общение. Дети и взрослые, которых посещают полицейские, благодарят за внимание к их судьбам и стараются следовать рекомендациям.