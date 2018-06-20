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Юным жителям Отрадного рассказали о правильном поведении в лесу
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Юным жителям Отрадного рассказали о правильном поведении в лесу 

Управа района Отрадное 3 часа назад
Фото: Управа района Отрадное
Лекция о правильном поведении в лесу для юных жителей Отрадного прошла в минувший вторник, 19 июня, в центре социальной помощи семье и детям «Диалог». Об этом сообщили в администрации учреждения.
-Чтобы общение с природой оставляло только хорошие воспоминания, специалисты из ГПБУ «Мосприрода» рассказали детям основные правила, помогающие избежать опасных непредвиденных ситуаций в лесу, — рассказали в администрации «Диалога».
В завершении мероприятия экологи провели для ребят интересный мастер-класс «Кувшинка-игольница». (ип)
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