Юным жителям Отрадного рассказали о правильном поведении в лесу

Лекция о правильном поведении в лесу для юных жителей Отрадного прошла в минувший вторник, 19 июня, в центре социальной помощи семье и детям «Диалог». Об этом сообщили в администрации учреждения.

-Чтобы общение с природой оставляло только хорошие воспоминания, специалисты из ГПБУ «Мосприрода» рассказали детям основные правила, помогающие избежать опасных непредвиденных ситуаций в лесу, — рассказали в администрации «Диалога».

В завершении мероприятия экологи провели для ребят интересный мастер-класс «Кувшинка-игольница». (ип)