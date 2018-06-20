Тематическую встречу организовали для детей из «Московской смены»

Фото: ЦСО «Щербинский»

Тематическая встреча прошла 19 июня в рамках проекта «Московской смены» для детей, посещающих отделение дневного пребывания филиала «Росток» Центра социального обслуживания «Щербинский».

Мероприятие провел сотрудник Музея советских игровых автоматов. Он рассказал о том, что такое диафильмы. Под руководством сотрудника ребята попробовали создать их своими руками. Дети примерили на себя роли режиссера, сценариста, звукооператора и художника.

Ребятам очень понравился процесс создания творческих работ, отметили на официальной странице ЦСО «Щербинский» в социальных сетях.