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Тематическую встречу организовали для детей из «Московской смены»
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Тематическую встречу организовали для детей из «Московской смены» 

Администрация городского округа Щербинка 3 часа назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: ЦСО «Щербинский»
Тематическая встреча прошла 19 июня в рамках проекта «Московской смены» для детей, посещающих отделение дневного пребывания филиала «Росток» Центра социального обслуживания «Щербинский».
Мероприятие провел сотрудник Музея советских игровых автоматов. Он рассказал о том, что такое диафильмы. Под руководством сотрудника ребята попробовали создать их своими руками. Дети примерили на себя роли режиссера, сценариста, звукооператора и художника.
Ребятам очень понравился процесс создания творческих работ, отметили на официальной странице ЦСО «Щербинский» в социальных сетях.
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