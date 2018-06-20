В «Лагере настоящих героев» прошел мастер-класс Алексея Медведева

Более полутора часов Алексей делился секретами футбола. Основы ведения мяча, пасы и многие другие элементы игры были показаны и отработаны детьми. По окончанию мастер класса он ответил на множество вопросов о современном футболе и своей карьере.

Кульминацией вечера стал совместный просмотр матча «Россия-Египт», по окончанию которого Алексей Медведев подарил Лагерю свою футболку.

Проект «Лагерь настоящих героев» проводиться при поддержке Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации и участии правительства Московской области . Лагерь расположен в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».

Этим летом у ребят насыщенная программа отдыха, основанная на авторских методиках, разработанных специально для проекта «Лагерь настоящих героев». Программа каждой лагерной смены отличается индивидуальной насыщенностью и направленностью.

Сейчас проходит вторая смена детского лагеря и проводиться по специальной программе «Школа спецназа». Эта программа предназначена для мальчиков и делиться на четыре программных курса:

«Спецназ-элита!» — ознакомление с историей создания подразделений специального назначения.

«Личностное развитие» — классический курс лидерства, ориентированный на формирование лидерских качеств. Психологический тренинг уверенности в себе, направленный на повышение самооценки, самообладанию и решению конфликтных ситуаций.

«Блок боевых искусств» — погружение в идеологию и виды физических методов самообороны, стилей используемыми различными группами спецназначения по всему миру. Изучение различных видов и техник боевых искусств и самообороны, применение в жизни, тренировки.

«Спецнавыки» — практические занятия с моделированием различных ситуаций, изучение различных устройств и гаджетов 21 века. Курс выживания в любых, самых сложных условиях и работа с имеющимися минимальными ресурсами.

Всего за летний период в лагере пройдет 7 смен и в каждой из них 300 детей смогут расширить свое понятие о патриотизме. А их занятия охватывают разнообразные направления деятельности, связанные с расширением физических, творческих и интеллектуальных возможностей.

Впервые этим летом в «Лагере настоящих героев» пройдут смены для девочек. «Школа военных корреспондентов» и «Школа военных медиков» — эти программы дадут не только специальные знания и навыки, но и будут способствовать их нравственному, физическому и патриотическому воспитанию.

Справочно:

«Лагерь настоящих героев» расположен на площади более 4 гектар, где построено 30 жилых модулей («геосфер»), а также 4 специализированных модуля: 2 медицинских, административный и хозяйственный. Площадь одной жилой сферы позволяет не только комфортно разместить 12 детей, но и проводить собрания и мероприятия при непогоде. Все модули в своей основе имеют геодезический купол Фуллера — эта конструкция при всей своей легкости обладает удивительно высокой несущей способностью. При производстве и возведении «геосфер» используются только экологически чистые материалы с нулевой токсичностью. Все жилые «геосферы» оборудованы принудительной приточно-вытяжной системой вентиляции и обогрева.

За летние смены 2017 года в лагере отдохнуло более 2000 детей. При этом вместимость одной лагерной смены составляла до 300 детей и 60 человек персонала. Дети, отдыхающие в смене, разбивались на отряды по 24 человека. За каждым отрядом закреплены двое вожатых.

Для занятий спортом и проведения тактико-специальных занятий в лагере имеются специальные сооружения: полоса препятствий (оптимизированная под детей до 16 лет и состоящая из более чем 20 заданий различной сложности); баскетбольная, волейбольная и футбольная площадки; лесная зона для игры в лазертаг.

Каждую смену силами детей и вожатых организовывались концерты и театральные постановки. Для этих целей существует крытая концертная площадка и 2 костровища.

Все ежедневные занятия с детьми проводились 29 инструкторами. Подготовка инструкторов началась за три месяца до первой лагерной смены.

Лагерь также оборудован современными санитарно-гигиеническими модулями мобильного типа, включающими в себя душевые, умывальники и туалеты, обеспеченные горячей водой и рассчитанные с запасом на детей и персонал лагеря.