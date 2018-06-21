Мэр Калининграда: собственники домов не хотят слышать детские голоса

Мэр Калининграда Алексей Силанов рассказал о проблемах в развитии социальной инфраструктуры.

«Мы давно пришли к выводу, что не плохо бы открывать детские учебные и досуговые заведения на первых этажах в новых многоквартирных домах, — рассказывает мэр. — Однако собственники многоквартирных домов не хотят слышать детские голоса под окнами своих квартир».

Ранее глава города уже говорил о том, что подрядчики готовы проектировать детские досуговые центры и даже медучреждения в новостройках, но дольщики идут в разрез с такой идеей.

«Мне не понятно, о чем думают такие люди. Неужели им не хочется, чтобы ребенок был под присмотром прямо в собственном доме?» — удивляется мэр.

Напомним, что с идеей строительства детской поликлиники на первом этаже жилого дома ранее выступал застройщик Цветного бульвара в Калининграде. Она не нашла поддержки.