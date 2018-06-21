В Забайкалье руководство больницы выплатит 1,5 миллиона за гибель малышки по халатности врача

За гибель двухлетней девочки, которой вовремя не была оказана квалифицированная медицинская помощь, руководству Петровск-Забайкальской районной больницы все-таки придется ответить. Трагедия, о которой идет речь, произошла в августе 2010 года. Тогда на малышку упала 100-литровая бочка с водой и придавила ее. Родители незамедлительно доставили дочь в больницу, но дежурный врач Игорь Машуков , занимавший на тот момент пост заведующего хирургическим отделением, не предпринял мер для спасения девочки. В результате ребенок умер. Суд признал врача виновным и спустя два года после трагедии приговорил его к ограничению свободы сроком на два года, но освободил его от наказания за истечением срока давности.

Однако спустя время родителям погибшей девочки все же удалось добиться справедливости. Как сообщает «Московский комсомолец», Центральный районный суд Читы обязал руководство больницы выплатить семье погибшей 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации.

Кроме того, безнаказанности горе-хитрургу также не удастся избежать. На данный момент, в отношении него рассматривается уголовное дело по обвинению сразу в двух преступлениях: в причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ). К тому же во время рассмотрении как первого, так и второго дела против Игоря Машукова свидетели на следствии и в суде утверждали, что на рабочем месте врач был подшофе.

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