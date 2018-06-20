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В Прикамье подешевеют детские билеты на электрички. На сколько?
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В Прикамье подешевеют детские билеты на электрички. На сколько? 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
С конца июня стоимость билетов на электрички для детей в Прикамье снизят в два раза. Об этом сообщает «Пермская пригородная компания». Цель акции — привлечь пермяков к семейному отдыху на территории региона. — До 31 августа включительно мы снизили плату за проезд для детей с семи до десяти лет, — сообщают в компании. — Вместо полной стоимости нужно оплачивать ровно половину. Кстати, провезти бесплатно в электричке можно детей до пяти лет.
Стоимость детского билета для детей в возрасте от пяти до семи лет составляет минус 25% от взрослого тарифа. А стоимость взрослого билета зависит от того, как далеко пассажир едет. Летом, как сообщают в пригородной компании, число пассажиров с детьми растёт. Ездят они как на дачи, так и с туристическими целями, например, в кунгурскую ледяную пещеру. Ранее 59.ru рассказывал, как изменится расписание подвижных составов в конце июня.
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