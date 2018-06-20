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Межлагерный фестиваль национальных культур «Содружество» пройдёт в Саратове
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Межлагерный фестиваль национальных культур «Содружество» пройдёт в Саратове 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратове в 10.00 21 июня в детском оздоровительно-образовательном центре «Романтик» на 10-ой Дачной состоится гала-концерт городского межлагерного фестиваля национальных культур «Содружество», сообщает мэрия.
Межлагерный фестиваль — это летний праздник с участием более 200 детей, вожатых и воспитателей. В фестивале «Содружество» будут представлены номера национального творчества народов, проживающих на территории Саратовской области. Дети, отдыхающие в лагерях, смогут продемонстрировать свои таланты в вокале, хореографии, игре на национальных музыкальных инструментах.
Ожидается участие юных талантов из девяти лагерей ДОЛ «Лесная республика», МУДО «ДООЦ „Романтик“, МУДО „ДООЦ „Дубки“, ДОЛ „Дружба“, МУДО „ДООЦ „Мечта“, МУДО „ДООЦ „Восход“, МУДО „ДОЦ „Маяк“, ДОЛ „Солнышко“, ГАУ СО „ДОЛ „Молодежный“.
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