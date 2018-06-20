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В Хорошево-Мневниках проведут бесплатный мастер-класс
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В Хорошево-Мневниках проведут бесплатный мастер-класс 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Доме культуры «Берендей», который находится в районе Хорошево-Мневники, стартовала летняя программа, в рамках которой 25 июня пройдет бесплатный мастер-класс по мягкой игрушке и лоскутной технике с элементами валяния из шерсти.
— Каждый сможет сделать игрушку своими руками и забрать изделие с собой. Приглашаем к участию в мастер-классе детей в возрасте от шести лет и их родителей, — отметили в пресс-службе учреждения.
Мастер-класс продлится с 16.00 до 17.30. Адрес проведения: улица Народного Ополчения, дом 12, корпус 4.
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