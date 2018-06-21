Мама отвлеклась на младшего ребенка: подробности трагедии на Гнаровской, где с 9 этажа упала девочка

Следователи регионального управления СКР озвучили подробности вчерашней трагедии. По факту падения ребенка из окна квартиры, расположенной на девятом этаже, сейчас проводится доследственная проверка. Спасти девочку 2016 года рождения врачам не удалось. От полученных травм она скончалась на месте. В момент трагедии мама девочки была дома и занималась младшим ребенком. По ее словам, она буквально на минуту вышла в другую комнату, — рассказала 72.ru Анастасия Лепехина , старший помощник руководителя регионального управления СКР по Тюменской области. Малышка забралась на подоконник, подошла к открытому окну и оперлась на москитную сетку. Хрупкая конструкция последней не выдержала давления, и в итоге девочка вместе с ней упала вниз с высоты девятого этажа. Следователи сейчас выясняют все обстоятельства случившегося, а также причины, по которым маленький ребенок остался без присмотра взрослых. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В Тюмени это уже не первый случай, когда оставленный без присмотра ребенок добирается до открытого окна и падает вниз с большой высоты. В конце мая в одном из домов на бульваре Бориса Щербины из окна квартиры, расположенной на десятом этаже, выпал 11-месячный мальчик. С тяжелыми травмами его госпитализировали в больницу. Как уберечь детей от случайного падения из окон? Читайте советы специалистов в материале 72.ru.