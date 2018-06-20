На Гнаровской из окна выпала годовалая девочка

На улице Гнаровской окна четвертого этажа выпала девочка. От полученных травм ребенок скончался.

— Вызов поступил в 17 часов. На место прибыла бригада скорой помощи. Был проведен комплекс реанимационных мероприятий, которые, к сожалению, не привели к положительному результату, — сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

По словам очевидцев, малышка, которой не было и двух лет, выпала вместе с москитной сеткой.

В конце мая в Тюмени произошла аналогичная ситуация, но ребенку удалось выжить. Из окна дома на бульваре Бориса Щербины выпал 11-месячный мальчик. В настоящий момент тюменские врачи продолжают делать все возможное для его спасения.