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На Гнаровской из окна выпала годовалая девочка
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На Гнаровской из окна выпала годовалая девочка 

72.ru 3 часа назад
Фото: 72.ru
На улице Гнаровской окна четвертого этажа выпала девочка. От полученных травм ребенок скончался.
— Вызов поступил в 17 часов. На место прибыла бригада скорой помощи. Был проведен комплекс реанимационных мероприятий, которые, к сожалению, не привели к положительному результату, — сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.
По словам очевидцев, малышка, которой не было и двух лет, выпала вместе с москитной сеткой.
В конце мая в Тюмени произошла аналогичная ситуация, но ребенку удалось выжить. Из окна дома на бульваре Бориса Щербины выпал 11-месячный мальчик. В настоящий момент тюменские врачи продолжают делать все возможное для его спасения.
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