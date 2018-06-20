«Верю в чудо» помог двухлетнему калининградцу с врожденным пороком сердца дышать без трубок

Подопечный благотворительного центра «Верю в чудо» Артем Калинкин прошел курс лечения и реабилитации под присмотром Благотворительной хосписно-паллиативной службы «Дом Фрупполо» и лучших детских врачей. Об этом сообщается на сайте благотворительного центра.

Результатом совместной работы специалистов и родителей мальчика стала возможность Артема дышать без медицинских приборов. При правильном ведении и наблюдении медиками, регулярной дыхательной гимнастике у ребенка есть все шансы на здоровую жизнь.

Малыш попал в благотворительный центр летом прошлого года с диагнозом врожденный порок сердца. С момента рождения Артем перенес множество тяжелых медицинских вмешательств. Его состояние начало стабилизироваться только в марте 2017 года, тогда его перевели в кардиологическое отделение Калининградской детской областной больницы, где он начал постепенно дышать без аппарата искусственной вентиляции легких. Тем не менее врачи предписали ношение трахеостомы.

Пока родители пытались научить малыша дышать самостоятельно, сотрудники благотворительного центра закупили Артему специализированное питание, чтобы он набрал вес и необходимое оборудование для носителя трахеостомы. В феврале прошло плановое обследование — сердце было в норме, и ребенок стал набирать вес. Через полгода ежедневных тренировок уже мог минуту дышать без трубок.

После этого новое обследование у врачей определило необходимость оперативного вмешательства. Позже у ребенка удалили внутреннее образование в трахее, которое мешало нормальному дыханию.

Мама Артема вспоминает: «Эта операция не такая тяжелая по сравнению с теми, что мы уже прошли. Я шла спокойно — доктор поможет моему ребенку, и он научится дышать самостоятельно. Но волнение все равно захлестнуло.» После операции мальчик регулярно тренировался по методике врачей хосписно-паллиативной службы. 5 июня было принято решение снять трахеостому. Специалисты «Дома Фрупполо» продолжают наблюдать за здоровьем ребенка и давать рекомендации по сохранению здоровья.