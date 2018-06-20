В центре на Коминтерна стартует серия мастер-классов для детей и родителей

В Культурном центре на Коминтерна 20 июня стартует серия мастер-классов в рамках проекта «Добрососедство». Занятия направлены на формирование положительных отношений в семьях с детьми и на сохранение психического здоровья родителей.

Первый мастер-класс психолога Ольги Турчиной будет посвящен вопросам воспитания современных детей. Встречу будет сопровождать презентация удачных практик, содержащая элементы интерактива.

В это время на мастер-классе «Театр теней» дети проявят актерское мастерство. Театральная постановка, в которой каждый ребенок примет участие, даст творческое самовыражение.

Продолжительность мастер-классов полтора часа, начало в 18.30. Вход свободный, нужна регистрация по телефону 8 (495) 471-45-66. (вт)