Ещё
В центре на Коминтерна стартует серия мастер-классов для детей и родителей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

В центре на Коминтерна стартует серия мастер-классов для детей и родителей 

Управа района Бабушкинский 2 часа назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В Культурном центре на Коминтерна 20 июня стартует серия мастер-классов в рамках проекта «Добрососедство». Занятия направлены на формирование положительных отношений в семьях с детьми и на сохранение психического здоровья родителей.
Первый мастер-класс психолога Ольги Турчиной будет посвящен вопросам воспитания современных детей. Встречу будет сопровождать презентация удачных практик, содержащая элементы интерактива.
В это время на мастер-классе «Театр теней» дети проявят актерское мастерство. Театральная постановка, в которой каждый ребенок примет участие, даст творческое самовыражение.
Продолжительность мастер-классов полтора часа, начало в 18.30. Вход свободный, нужна регистрация по телефону 8 (495) 471-45-66. (вт)
Управа района Бабушкинский: последние новости
В Бабушкинском прошел праздник «Вместе веселее» В центре на Коминтерна прошел тематический мастер-класс В Московском Кремле появится новый археологический музей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В кого превратились юные советские звезды1
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?26
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Самые крупные провалы в кино2
Крид унизил девушку, которую выбрал в «Холостяке»9
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:03
«Бузова — это не так плохо, как принято думать»
Концерты
04:33
Агутин раскрыл тайну дочери
Концерты
08:38
Самые крупные провалы в кино
Кино
05:46
Роли, которые стали для актеров пыткой
Кино
02:03
В кого превратились юные советские звезды
Кино
02:59
Как Элина Быстрицкая стала полковником
Кино
04:31
Вульгарные сцены в кино, которые никто не увидит
Кино
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение