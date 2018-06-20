Елена Лапушкина лично оценила детские лагеря Куйбышевского района Самары

Сегодня, 20 июня, глава областного центра провела выездное совещание, в рамках которого оценила организацию летнего отдыха самарских детей.

Елена Лапушкина осмотрела состояние спальных корпусов, медпунктов, административно-хозяйственных зданий, спортивных площадок. Отдельного внимания заслужили стрелковый тир и воздушно-десантный и горно-спасательный комплексы одного из лагерей. В нем отдохнут ребята, занимающиеся в военно-патриотических клубах или спортивных секциях. Познакомилась Елена Лапушкина и с образовательными программами лагерей. Так, сегодня в самарских ДОЛ с детьми занимаются специалисты научно-творческих городских центров. Здесь они проводят мастер-классы, семинары и практические занятия, организуют выставки.

В завершении выездного совещания глава города отметила, что в самарских лагерях у ребят есть возможность не только с комфортом отдохнуть и завести новых друзей, но и выбрать вид деятельности, к которому лежит душа, и полностью в него погрузиться.

Фото: Администрация г. о. Самара

Фото: Администрация г. о. Самара

Фото: Администрация г. о. Самара