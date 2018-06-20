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Елена Лапушкина лично оценила детские лагеря Куйбышевского района Самары
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Елена Лапушкина лично оценила детские лагеря Куйбышевского района Самары 

ТРК Губерния 3 часа назад
Фото: ТРК Губерния
Сегодня, 20 июня, глава областного центра провела выездное совещание, в рамках которого оценила организацию летнего отдыха самарских детей.
Елена Лапушкина осмотрела состояние спальных корпусов, медпунктов, административно-хозяйственных зданий, спортивных площадок. Отдельного внимания заслужили стрелковый тир и воздушно-десантный и горно-спасательный комплексы одного из лагерей. В нем отдохнут ребята, занимающиеся в военно-патриотических клубах или спортивных секциях. Познакомилась Елена Лапушкина и с образовательными программами лагерей. Так, сегодня в самарских ДОЛ с детьми занимаются специалисты научно-творческих городских центров. Здесь они проводят мастер-классы, семинары и практические занятия, организуют выставки.
В завершении выездного совещания глава города отметила, что в самарских лагерях у ребят есть возможность не только с комфортом отдохнуть и завести новых друзей, но и выбрать вид деятельности, к которому лежит душа, и полностью в него погрузиться.
Фото: Администрация г. о. Самара
Фото: Администрация г. о. Самара
Фото: Администрация г. о. Самара
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