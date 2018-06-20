Родителям страшно оставлять детей рязанском детском саду № 160

О дикой ситуации, сложившейся в детском саду № 160 города Рязани рассказала в интернете местный блогер Марина Замятина, которая помогает родителям бороться с поборами в детских учреждениях. Под заголовком «Детский адик» она опубликовала рассказы жалобы родителей на появившегося в подготовительной группе детсада мальчика, который избивает их детей, материт воспитателей и швыряет в людей тяжелые предметы.

— В группе у дочки есть буйный мальчик. Мат на детей и воспитателей, драки, летают стулья. Родители его считают это нормой. Заведующая садом тоже. Ещё на год оставлять в одной группе страшно. Переводить в другой сад без знакомств невозможно, — цитирует блогер рассказ одного из отцов.

По словам мамы другой девочки, недавно неуправляемый ребенок пробил голову металлическим самолетиком одному из одногруппников. Заявили в полицию. Но там сказали, что нужно несколько таких заявлений, чтобы поставить мальчика на учет и отчислить из сада.

— Это нам что же ждать ещё побоев? — в ужасе недоумевает женщина.

И приводит слова маленькой дочки, которая попыталась успокоить ее:

— У нас всё хорошо, мы научились наклонять животы, чтобы не сильно было больно.

Направленное в местное Управление образования заявление, фото которого также публикует Замятина, пока никак запуганным детям и их родителям не помогло.

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