20 школьников из Химок отдохнут в Туапсе по бесплатным путевкам 

20 школьников из Химок отправятся отдохнуть в Туапсе. Бесплатными путевками детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, снабдило Минсоцразвития Подмосковья. По этой программе в этом сезоне на Черном море отдохнут 43 тысячи детей из Подмосковья.
До этого лета все каникулы Федя проводил в Химках. Он никогда не был на море. Поэтому сегодня у него небольшой, но праздник, — первая поездка в лагерь на побережье Черного моря. Его мама подала заявку на получение бесплатных путевок, а через месяц уже пришел положительный ответ.
21 день в лагере, то есть одна смена, на сайте стоит 46 тысяч рублей вместе с питанием, билетами на поезд и медицинской страховкой. Не все родители смогли бы оплатить такой отдых ребенку. В этом году средств на отдых и оздоровление детей-инвалидов выделили в два раза больше. Более 9 тысяч ребят смогут поехать на Черное море — к побережью Крыма и Краснодарского края.
«Бесплатно подать заявление родители детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к которым относятся дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды, бз попечения родителей, дети, требующие социальной адаптации», — рассказала завотделом социального обслуживания населения по делам инвалидов Химкинского управления социальной защиты населения Мария Певнева.
«Традиционно у нас отдыхают в Московской области в лагерях детского оздоровительного отдыха приблизительно 360 тысяч детей за лето, а всего детей в возрасте от 7 до 15 лет на территории Подмосковья около 700 тысяч. При этом особое внимание уделяется детям в трудной жизненной ситуации, их в возрасте от 7 до 15 лет 77 тысяч, и больше половины из них, 43 тысячи, отдохнут бесплатно по путевкам», — отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.