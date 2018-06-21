Работники красноярского РУСАЛа и их дети отдохнут летом на льготных условия

Сотни работников красноярской промплощадки РУСАЛ и членов их семей отдохнут летом на льготных условиях.

В 2018 году РУСАЛ обеспечит красноярским сотрудникам отдых в г. Белокуриха и г. Сочи, а их детям — в загородном лагере. В частности, санаторно-курортные путёвки на отдых в сети санаториев «Курорт Белокуриха» получили около 350 работников красноярской промплощадки РУСАЛа. По условиям выделения льготных путевок они оплачивают, как правило, только 10% от стоимости.

Кроме того, лучшие сотрудники и члены их семей могут бесплатно отдохнуть и поправить здоровье в санаторно-гостиничном комплексе «Имеретинский», который расположен в Сочи, вблизи Олимпийского парка. Металлурги будут обеспечены полноценным трёхразовым питанием и программой необходимых лечебных процедур. Они смогут посетить уникальные спортивные объекты, построенные к сочинской Олимпиаде, принимать морские и солнечные ванны.

–Мы понимаем, насколько важны для сотрудников предприятий РУСАЛа условия не только труда, но и отдыха. Программа санаторно-курортного оздоровления работников и их детей действует ежегодно, а средства на ее реализацию при планировании затрат индексируются — рассказал Андрей Руппель, директор по персоналу РУСАЛ Красноярск.

Дети металлургов смогут отдохнуть и в санаторно-оздоровительном комплексе «Гренада», г. Красноярск. Родители оплачивают только 15% от стоимости сезонного отдыха. Всего в 2018 году отдохнут не менее 150 детей сотрудников предприятий красноярской промплощадки РУСАЛа. Санаторно-оздоровительный комплекс «Гренада» расположен в живописном месте на берегу реки Базаиха, в районе заповедника Столбы. Дети проживают в двухэтажных комфортабельных благоустроенных корпусах, получают пятиразовое питание. Это место уже не первый год пользуется большим спросом среди работников предприятия, а дети привозят из «Гренады» только положительные эмоции и с нетерпением ждут очередного заезда.