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Омские полицейские нашли подростка, ночевавшего в подъезде двое суток
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Омские полицейские нашли подростка, ночевавшего в подъезде двое суток 

Омск Здесь 37 минут назад
Фото: Омск Здесь
14-летний мальчик ушел из дома и не спешил возвращаться обратно. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области, информация о пропаже 14-летнего жителя Ленинского округа появилась 18 июня. Сообщалось, что подросток днем ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно.
Полицейским рассказали, что ребенок может находиться в одном из домов по ул. Калинина. Они пообщались с ребятами, игравшими во дворе дома, которые подтвердили информацию. Вчера днем младшие сержанты полиции Александр Шмаков и Арстан Шукуров нашли мальчика на детской площадке. Они выяснили, что ребенок ночевал в подъездах, а кормила его в течение этого времени пенсионерка, который он помог донести до квартиры тяжелые сумки.
Здоровью и жизни мальчика ничего не угрожает. После профилактической беседы его передали родителям.
Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.
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