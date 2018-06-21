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Ямальский парламент закрывает весеннюю сессию
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Ямальский парламент закрывает весеннюю сессию 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 21 июня, ямальский парламент проводит последнее заседание весенней сессии. Перед уходом на летние каникулы депутаты рассмотрят порядка трех десятков вопросов.
В повестке дня — доклад руководителей Шурышкарского района о социально-экономическом развитии территории, причем накануне в районе работала группа депутатов, поправки в законодательство в сфере организации местного самоуправления, регулирования отдельных отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также проведения публичных мероприятий в округе. Уполномоченный по правам ребенка отчитается о соблюдении прав и законных интересов детей в 2017 году. Парламентариев также проинформируют об организации безопасного отдыха детей и трудовой занятости подростков.
Предварительно вопросы были рассмотрены в ходе работы профильных комитетов парламента.
ИА Север-Пресс: последние новости
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