Ямальский парламент закрывает весеннюю сессию

Сегодня, 21 июня, ямальский парламент проводит последнее заседание весенней сессии. Перед уходом на летние каникулы депутаты рассмотрят порядка трех десятков вопросов.

В повестке дня — доклад руководителей Шурышкарского района о социально-экономическом развитии территории, причем накануне в районе работала группа депутатов, поправки в законодательство в сфере организации местного самоуправления, регулирования отдельных отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также проведения публичных мероприятий в округе. Уполномоченный по правам ребенка отчитается о соблюдении прав и законных интересов детей в 2017 году. Парламентариев также проинформируют об организации безопасного отдыха детей и трудовой занятости подростков.

Предварительно вопросы были рассмотрены в ходе работы профильных комитетов парламента.