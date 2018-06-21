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Обзор летних лагерей Ханты-Мансийска
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Обзор летних лагерей Ханты-Мансийска 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Летние лагеря, работающие на территории города, решили посетить депутаты думы Ханты-Мансийска. Свою общественную проверку в рамках партийного проекта «Народный контроль» провели и городские «единоросы».
Участники объединенного рейда посетили 4 детских лагеря: работающих на базе «Гимназии №1», детского сада «Улыбка», Центра развития творчества детей и юношества, а также лагерь палаточного типа с круглосуточным пребыванием детей «Истоки». Еще одна тема этого рейда — работа молодежных трудовых отрядов.
Городской центр развития творчества детей и юношества организовал детский лагерь, который к тому же является профильным.
Это значит, что летом дети на базе лагеря будут не только отдыхать и развлекаться, а продолжат углубленное изучение по всем основным образовательным программам, которые предоставляет центр. А их много. Это и театральное искусство, и хореография, и музыка с вокалом, и спортивный туризм, а также шахматы, вольная борьба, керамика, изобразительное и декоративно-прикладное искусство.
190 детей в возрасте от 7 до 17 лет посещают в этом году летний лагерь, организованный при Центре.
Участники рейда интересовались всеми подробностями пребывания детей — бытом, питанием. Начальник лагеря Данил Торопов рассказал о трехразовом питании, о том, что в составе каждого отряда — не более 15 человек, об игровых комнатах, которые также в распоряжении лагеря, как и вся инфраструктура центра.
Особое любопытство у всех вызвала работа детского лагеря палаточного типа с круглосуточным пребыванием детей «Истоки», организованного на базе школы №6.
Программа палаточного лагеря нацелена на знакомство с этнографией северных народов. 26 ребят от 10 до 17 лет находятся здесь в сопровождении трех вожатых. Бытовые вопросы все решены. В палатках стоят полноценные кровати с матрасами. Провели противоклещевую обработку и полный инструктаж правил поведения в лесу.
Ребята занимаются прикладным творчеством, разучивают песни, смотрят фильмы, играют в интеллектуальные игры, наподобие брейн-ринга.
В детском лагере при гимназии №1 участники рейда застали ребят в самый разгар детективных историй, которые разворачивались в каждом отряде.
По словам директора Гимназии №1 Риммы Шишкиной, здесь проводят лето 136 детей с 1 по 5 классы, в том числе из малообеспеченных и многодетных семей, а также из числа коренных народностей.
В «гимназическом» лагере также продолжается образовательный процесс.
«Надеемся, что через 2 года, рядом с нынешним зданием, вырастет второй корпус гимназии на 600 мест», — сказал директор департамента образования Юрий Личкун, сопровождавший участников рейда. И добавил, что район новой застройки Иртыш-2 в перспективе прирастет также школой на 1725 мест, которая станет самым большим образовательным учреждением города, учитывая, что в крупнейшей школе Ханты-Мансийска — 4-ой — сейчас обучается 825 человек.
Также руководитель ведомства добавил, что всего этим летом только на базе образовательных учреждений организовано 36 лагерей, где планируется провести 46 смен. Всего на территории окружного центра будет функционировать 48 организаций отдыха и оздоровления детей с охватом более 4-х тысяч человек.
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