Кинофестиваль «Алые паруса» скоро стартует в Крыму 

"С 27 нюня по 8 июля 2018 года пройдет XXVI Международный детский кинофестиваль "Алые паруса Артека". Основные задачи — пропаганда киноискусства, знакомство детей с лучшими произведениями отечественного кинематографа, побуждение к творчеству, введение в кинопрофессии. Мероприятия, проводимые во время кинофорума, способствуют формированию высоких нравственных, патриотических, эстетических чувств, развитию духовного и интеллектуального потенциала, таланта и творческих способностей", — цитирует ТАСС оргкомитет. На фестивале пройдут конкурсы, мастер-классы, обучающая программа, работы развивающих клубов. Дети в рамках форума смогут снять свое продюсерское кино и представить его зрителям фестиваля. Всего в конкурсной программе 10 номинаций. Среди них "Самый увлекательный фильм", "Самый добрый фильм", "Самый мудрый фильм" и другие. Судить кинокартины будет Большое и Малое детское жюри. Судьями конкурса станут около 4 тысяч человек. Коллектив фестиваля занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое детское жюри. Но определять победителей будут профессионалы. На форуме будет представлена внеконкурсная программа "От мечты до достижений". Помимо этого участники смогут побороться в написании эссе "Я мечтаю о фильме…" и рецензий на просмотренные фильмы, а также создании афиш.