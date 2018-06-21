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Костромским неврологам и хирургам заплатят по 500 тысяч
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Костромским неврологам и хирургам заплатят по 500 тысяч 

Kostroma.Today 54 минуты назад
Фото: Kostroma.Today
Новым врачам, которые придут работать в больницы Костромы, выплатят по 500 тысяч рублей, узнал KOSTROMA.TODAY. Но не всем, а только дефицитным специалистам.
Как сообщает пресс-служба областной администрации, сейчас в государственных клиниках региона не хватает офтальмологов, отоларингологов, неврологов, хирургов, ревматологов, детских эндокринологов, детских урологов-андрологов, врачей скорой помощи.
Отметим, что такие выплаты делали и раньше, правда, список врачей, которые могли их получить, был намного меньше.
Врач, который получит 500 тысяч, должен будет отработать в больнице не менее 5 лет.
В 2017 году 7 врачей дефицитных специальностей пришли в областные больницы и получили по полмиллиона рублей.
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