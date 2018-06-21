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«Семейная шкатулка» добралась до Владимира
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«Семейная шкатулка» добралась до Владимира 

ТВ-МИГ 35 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса psl.by  В ближайшие выходные, 23 и 24 июня, жители города Владимира станут участниками популярного Всероссийского проекта «Семейная шкатулка». Мероприятия направлены на поддержку ценностей семьи и ответственного родительства.
Церемония открытия огромной экспозиции запланирована на субботу, 23 июня. Начало в 11:00 на Соборной площади. Здесь владимирцам и гостям города покажут выступления музыкальных коллективов, лекции семейных психологов и экспертов.
Также будет работать выставка семейных историй. Чтобы в неё поместились топ-20 рассказов Всероссийского конкурса «Семья года», потребовалось даже спроектировать и построить уникальный 12-метровый контейнер-трансформер, об этом сообщает горадминистрация.
«На время акции контейнер превратится в сценический комплекс и зал с экспозицией, которая будет включать два десятка уникальных мультимедиа-историй о семьях из разных уголков нашей страны. Каждый гость сможет сделать моментальное фото, которое станет приятным памятным сувениром», — сообщает пресс-служба мэрии.
Ожидается, что большое культурное мероприятие посетит и мама четверых детей, актриса Алла Довлатова. Она расскажет о семейном воспитании и даст пару советов родителям.
Здесь же, на Соборной площади, 23 июня состоится интерактивная программа для детей и родителей «Правила игры» от Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи. С 12.00 до 19.00 вас ждут: мастер-классы по технике владения мячом от игроков футбольной команды «Грань» (г. Гусь-Хрустальный), необычные викторины о футболе, игры, аквагрим, библиотека под открытым небом и выставка книг о спорте.
Организатором ежегодного всероссийского конкурса «Семья года» и акции «Семейная шкатулка» является Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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