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В Балашихе за два года открылись три физкультурно‐оздоровительных комплекса
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В Балашихе за два года открылись три физкультурно‐оздоровительных комплекса 

360tv.ru 26 минут назад
Фото: 360tv.ru
В каждом из них занимаются сотни детей и взрослых. И даже во время летних каникул объекты не простаивают зря. Школьников из летних лагерей там учат плаванию и, что важно, безопасному поведению на воде, сообщил телеканал «360».
Держаться на плаву — еще не значит уметь плавать. Эту простую истину спасатели Балашихи объяснили детям из школьного лагеря. Наступило лето, а, значит, все дети должны знать правила поведения на водоемах. Первое — нельзя купаться без родителей, второе — нужно уметь позвать на помощь. А главное правило они готовы объяснить сами.
В роли спасателя может оказаться каждый. Но прежде, чем помогать другим людям, нужно научиться плавать самому. При этом держаться на поверхности — еще не значит плавать, нужно уметь задерживать дыхание и опускаться под воду.
«За одно занятие очень сложно даже самых талантливых детей научить плавать. Сегодня было ознакомление с водой с элементами плавания. С элементами спасения на воде себя самого», — Ирина Колышкина, заведующая отделением плавания ФОК «Метеор».
Перед занятием в бассейне балашихинские спасатели провели с отрядом занятие в школе. Они рассказали о своей работе и о том, что нужно делать в случае опасности. Ведь далеко не каждый ребенок сможет позвонить по номеру «112» и грамотно объяснить, что случилось. Но лучше таких ситуаций не допускать совсем.
Акция «Учись плавать» проходит четвертый год. Ее проводят совместно Центр ГОЧС, управление по образованию и управление по физической культуре и спорту. Всего пройдет 47 таких занятий во всех школьных лагерях Балашихи.
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