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Двое мужчин спасли тонувшую 10-летнюю курянку
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Двое мужчин спасли тонувшую 10-летнюю курянку 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
В настоящее время девочка находится в лечебном учреждении, её жизни ничего не угрожает
19 июня десятилетняя школьница пришла отдыхать на берег реки Псёл со своей бабушкой. Во время купания девочка нырнула. Мужчины, которые сидели на берегу, заметили, что ребенок достаточно долго не появляется на поверхности. Они бросились в воду и через несколько секунд вытащили девочку.
Мужчины оказали юной курянке первую медицинскую помощь. Специалисты позже отметили, что грамотные действия мужчин спасли жизнь ребенку.
В настоящее время девочка находится в лечебном учреждении, её жизни ничего не угрожает.
Администрация Обоянского района готовит соответствующие документы и ходатайство о награждении героев.
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