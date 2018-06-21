Смотрите, Дюймовочка: врачи в Екатеринбурге выходили кроху, которая родилась с весом всего 370 грамм

Из областной детской клинической больницы выписали малышку, которая родилась с экстремально низким весом — всего 370 грамм. Это уникальное событие. По стандарту, доктора выхаживают недоношенных младенцев с весом от 500 грамм. Девочка появилась на свет на 24-й неделе беременности.

Как рассказали медики ОДКБ, в перинатальный центр женщину доставили в экстренном порядке, ей сделали кесарево сечение.

Чтобы спасти и выходить девочку-дюймовочку, пришлось задействовать разные службы больницы — реаниматологов, неонатологов, анестезиологов. За эти месяцы в судьбе малышки поучаствовали специалисты нескольких отделений.

— Коллектив неонатальной службы областной детской клинической больницы состоит из уникальных специалистов, которые имеют возможность взаимодействовать с высококвалифицированными смежными специалистами любой области педиатрии, детской хирургии, лучевой, функциональной, лабораторной диагностики для решения самых неразрешимых задач, — сказал Марк Пруткин, заведующий отделением анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей № 1.

И вот — победа: малышка уже весит 2 килограмма 85 грамм, самостоятельно пьёт из бутылочки и быстро поправляется. Медики отмечают, что для родителей такой младенец — большое испытание и в первый год его жизни нужно сделать очень многое для реабилитации малыша.

— Наша задача — не только вылечить, дать шанс, но и помочь родителям в течение двух, трех и четырех месяцев серьёзных испытаний, вселить веру, выходить, сделать даже невозможное, — сказала Дарья Скорынина, заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей № 1.

По словам главы областного минздрава Андрея Цветкова, выходить младенца, родившегося с весом меньше 400 грамм, — это уникальное событие даже в мировом масштабе.

В Екатеринбурге о таких крохотных новорождённых умеют заботиться и в Областном, и в Городском перинатальных центрах. Наш фотопроект о детях с экстремально низким весом смотрите здесь.