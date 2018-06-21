Врачи в Екатеринбурге выходили ребенка с экстремально низкой массой тела в 370 граммов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. / ТАСС /. Врачи областной детской клинической больницы (ОДКБ) в Екатеринбурге выходили ребенка, весившего при рождении 370 граммов, сообщили в департаменте информации Свердловской области.

"В феврале 2018 года женщину, находившуюся на 24-й неделе беременности, в экстренном порядке доставили в областной перинатальный центр ОДКБ. Матери было сделано кесарево сечение. На свет появилась малышка весом всего 370 граммов", — говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, сейчас новорожденная весит уже более 2 кг, самостоятельно питается из бутылочки и активно набирает вес. «В первый год ее жизни родителям придется полностью посвятить ребенку, заниматься реабилитацией, делать массажи, ЛФК и другие процедуры», — уточняется в сообщении.

Недоношенными в среднем рождаются 7% малышей, в Свердловской области это порядка 4 тыс. детей ежегодно. Дети с весом менее 1 кг составляют около 0,5% от всех родившихся. В прошлом году в регионе родилось 267 таких малышей.