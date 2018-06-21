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Врачи в Екатеринбурге выходили ребенка с экстремально низкой массой тела в 370 граммов
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Врачи в Екатеринбурге выходили ребенка с экстремально низкой массой тела в 370 граммов 

ТАСС 8 часов назад
Фото: НАША ГАЗЕТА
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Врачи областной детской клинической больницы (ОДКБ) в Екатеринбурге выходили ребенка, весившего при рождении 370 граммов, сообщили в департаменте информации Свердловской области.
"В феврале 2018 года женщину, находившуюся на 24-й неделе беременности, в экстренном порядке доставили в областной перинатальный центр ОДКБ. Матери было сделано кесарево сечение. На свет появилась малышка весом всего 370 граммов", — говорится в сообщении.
Как уточнили в департаменте, сейчас новорожденная весит уже более 2 кг, самостоятельно питается из бутылочки и активно набирает вес. «В первый год ее жизни родителям придется полностью посвятить ребенку, заниматься реабилитацией, делать массажи, ЛФК и другие процедуры», — уточняется в сообщении.
Недоношенными в среднем рождаются 7% малышей, в Свердловской области это порядка 4 тыс. детей ежегодно. Дети с весом менее 1 кг составляют около 0,5% от всех родившихся. В прошлом году в регионе родилось 267 таких малышей.
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