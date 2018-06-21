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Грубую воспитательницу сняли скрытой камерой во Владикавказе
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Грубую воспитательницу сняли скрытой камерой во Владикавказе 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Воспитательница отшлёпала маленькую девочку в детском саду Владикавказа и вызвала бурные дискуссии в местном сообществе.
В сети появился видеоролик из частного детского сада на Весенней, 9 во Владикавказе. Съёмка велась из окна второго этажа здания. Маленькая девочка пыталась проползти под ограждением и выбраться на проезжую часть, но воспитательница перехватила её, потянула за руку, отшлёпала и грубо усадила на скамейку.
«Если б это был мой ребёнок, не знаю, что бы сделала!» — возмущена мама, приславшая видео в сообщество.
Пользователи отнеслись к посту в соцсети не столь однозначно. Часть комментаторов осуждает поступок воспитательницы, поскольку посторонний человек не имеет права бить чужих детей. Они возмущены тем, что платят немалые деньги за то, чтобы с их ребёнком грубо обращались в детском саду. Некоторые пользователи сочли, что работница садика поступила правильно и законно, потому что поведение девочки угрожало её безопасности.
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