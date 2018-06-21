Грубую воспитательницу сняли скрытой камерой во Владикавказе

Воспитательница отшлёпала маленькую девочку в детском саду Владикавказа и вызвала бурные дискуссии в местном сообществе.

В сети появился видеоролик из частного детского сада на Весенней, 9 во Владикавказе. Съёмка велась из окна второго этажа здания. Маленькая девочка пыталась проползти под ограждением и выбраться на проезжую часть, но воспитательница перехватила её, потянула за руку, отшлёпала и грубо усадила на скамейку.

«Если б это был мой ребёнок, не знаю, что бы сделала!» — возмущена мама, приславшая видео в сообщество.

Пользователи отнеслись к посту в соцсети не столь однозначно. Часть комментаторов осуждает поступок воспитательницы, поскольку посторонний человек не имеет права бить чужих детей. Они возмущены тем, что платят немалые деньги за то, чтобы с их ребёнком грубо обращались в детском саду. Некоторые пользователи сочли, что работница садика поступила правильно и законно, потому что поведение девочки угрожало её безопасности.