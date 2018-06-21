Глава Минпросвещения рассказала об актуальных проблемах организации детского отдыха

В рамках совещания Президента России с членами правительства с докладом об организации детского отдыха летом текущего года выступила министр просвещения Ольга Васильева

Министр просвещения / https://edu-media.gcdn.co/

Она обозначила основные задачи министерства в этой сфере:

комплексное обеспечение безопасности; увеличение количества детей, которые смогут отдохнуть в лагерях, включая ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Также О. Васильева рассказала о том, что в 46 тысячах детских лагерей отдыхают шесть миллионов детей, из которых 1 миллион 700 тысяч находятся в трудной жизненной ситуации. Что же касается школьников, которые остались дома, то для них тоже организовано множество полезных и интересных мероприятий.

«Мы предлагаем следующее: организовывать другие формы занятости, такие как клубы по месту жительства, физкультурно-массовые мероприятия, военно-спортивные мероприятия, походы, экскурсии. И здесь особое внимание, так как мы сделали очень много в области распространения по территории нашей страны «Кванториумов», мы сделали на летние инженерные каникулы. Теперь дети, которые даже если не посещали в течение года «Кванториумы», могут провести там специальные инженерные смены», — отметила в своём докладе министр просвещения.

Было сказано также, что из 86 тысяч вожатых, работающих с детьми, половина — студенты, которые прошли в высших учебных заведениях специальный подготовительный модуль «Основы вожатской деятельности». С 1 сентября текущего года число учебных заведений, в которых данная модель предусмотрена, увеличится с 54 до 154 (почти втрое). Однако особое внимание глава Минпросвещения уделила проблемам сегмента.

«В настоящее время остаётся самая актуальная проблема — это изношенность инфраструктуры. Я уже сказала, что в этом году 46 тысяч организаций. Но это ровно на 526 организаций меньше, чем в прошлом году, и причина всё та же: изношенность инфраструктуры и необходимость обновления», — подвела итог своему выступлению О. Васильева.

Она подчеркнула, что решать эту проблему будут регионы и федеральные министерства.