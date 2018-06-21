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Ямальский детский омбудсмен собирается работать без бумажной волокиты
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Ямальский детский омбудсмен собирается работать без бумажной волокиты 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицын намерен ввести новый стиль работы с обращениями граждан — без бюрократии и бумажной волокиты.
Он будет лично общаться с каждым заявителем, независимо от способа подачи обращения. Сегодня, 21 июня, детский омбудсмен доложил депутатам о состоянии дел в подведомственной сфере в 2017 году.
«Не все заявители обладают необходимыми юридическими знаниями и не всегда могут выразить свою позицию и правильно указать на факты нарушения закона. Необходимо снизить бумажную составляющую, присущую любому юридическому факту. Вопросы защиты прав несовершеннолетних либо их родителей необходимо решать оптимальным способом, без порождения волн ненужной переписки», — заявил Данило Трубицын.
К исполнению обязанностей уполномоченного Трубицын приступил 4 апреля 2018 года, поэтому это скорее отчет о работе его предшественника. В 2017 году поступило 219 обращений, в том числе 54 устных. О качестве оказания помощи свидетельствует ежегодный рост числа обращений, традиционно чаще всего за помощью обращаются жители Салехарда, Лабытнанги и Нового Уренгоя. Чаще всего жалуются на невозможность посещать детские сады и школы детьми без тубдиагностики, отключение электроэнергии за неуплату и долги по квартплате жильцов с детьми, регистрации детей-инвалидов по месту пребывания. По результатам обращений выявлено 50 нарушений закона, меры к их устранению приняты. Каждый третий получил реальную помощь, остальные — юридические консультации и разъяснения способов защиты прав детей в конкретной ситуации.
Отметим, в муниципалитетах уполномоченный будет проводить приемы вместе с депутатами.
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