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Яровая попросила ускорить разработку типовых договоров для детских лагерей
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Яровая попросила ускорить разработку типовых договоров для детских лагерей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая попросила министерство просвещения ускорить разработку типовых договоров об организации детского отдыха, которые устанавливают ответственность всех сторон при отдыхе ребёнка в летнем лагере.
"Письмо с просьбой ускорить разработку примерной формы типового договора и включить в методические рекомендации раздела с фото— и видео— иллюстрациями реальных условий для отдыха детей направлено мною в адрес министра просвещения", — сказала в четверг журналистам Яровая.
Она также подчеркнула, что этот договор должен быть главным юридическим фактом начала взаимодействия семьи и организации отдыха детей и их оздоровления. Яровая обратила внимание на то, что летняя оздоровительная кампания уже началась, а это требует незамедлительного утверждения формы договора, который имеет серьезное значение в обеспечении комплексных мер организации и безопасности отдыха детей. Однако пока соответствующий типовой договор министерство просвещения до сих пор не разработало.
"Кроме того, реестры организаций, осуществляющих детский отдых, должны стать полноценным источником информации для родителей об условиях отдыха детей. Мониторинг показал, что сегодня они не содержат визуализацию условий отдыха детей: помещений организации, где будут размещены дети, спортивных площадок и иных объектов", — сказала Яровая.
Кроме того, вице-спикер предложила министерству культуры подготовить разъяснения для регионов о требованиях безопасности рекомендованных туристических маршрутов для детей.
"Мною подготовлено соответствующее обращение в министерство культуры РФ с просьбой подготовить разъяснения для субъектов РФ, содержащие в себе рекомендации по организации безопасности маршрута, взаимодействия с МЧС, необходимости медицинской помощи, необходимости доступа к пище и питьевой воде и другие аспекты, влияющие на безопасность", — сказала депутат.
Ранее правительство России наделило Минобрнауки полномочиями по разработке и реализации основ государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей. После утверждения нового состава кабмина в 2018 году ведомство было разделено на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования.
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