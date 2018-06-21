Проблематичное детство: конфликты и отсутсвие суицидологов в Прикамье

В Пермском крае уполномоченный по правам ребёнка Светлана Денисова , выступая с ежегодным отчётом перед депутатами заксобрания, обратила внимание на конфликты, которые возникают на фоне нарушения педагогической этики. Омбудсмен подчеркнула, что в крае мало уделяется внимания родительскому образованию, сообщили корреспонденту ре в аппарате уполномоченного.

По словам Денисовой, нарушение педагогической этики, которое приводит к эскалации конфликтов не только между детьми и педагогами, но и между педагогами и родителями и даже между родителями и родителями., — сказала она.

Акцент омбудсмен сделала и на сохранении высокого показателя суицидальной активности детей. При том, что в школах увеличилось число педагогов-психологов. Среди проблем названы оказание психологической помощи подросткам в ссузах, дефицит медицинских психологов и отсутствие специалистов суицидологов.

В отчёте, представленному губернатору Светлана Денисова отметила в качестве положительного момента снижение уровня подростковой преступности. Одновременно омбудсмен констатировала, что большинство преступлений подростки совершаются от безделья. Поэтому следует работать над тем, чтобы дети вне школы были заняты полезными делами, спортом.

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