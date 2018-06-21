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В Муравленко откроется скейт-парк
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В Муравленко откроется скейт-парк 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Компактная площадка для тренировок роллеров и скейтеров будет устроена в районе Молодежного сквера.
Для экстремалов здесь смонтируют три объекта: два съезда и трамплин. Как рассказал директор Центра патриотического воспитания Петр Дуда, в скейт-парке будет ограничен вход для тех, кому нет 18-ти.
— Особенно обращаю внимание родителей несовершеннолетних, потому что доступ на площадку будет ограничен для несовершеннолетних, и, соответственно, нужно приходить несовершеннолетним в сопровождении родителей или их законных представителей. И если ребенок получит травму, ответственность будет лежать на родителях. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы оборудование соответствовало необходимым нормам и требованиям, — отметил он.
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