В Муравленко откроется скейт-парк

Компактная площадка для тренировок роллеров и скейтеров будет устроена в районе Молодежного сквера.

Для экстремалов здесь смонтируют три объекта: два съезда и трамплин. Как рассказал директор Центра патриотического воспитания Петр Дуда, в скейт-парке будет ограничен вход для тех, кому нет 18-ти.

— Особенно обращаю внимание родителей несовершеннолетних, потому что доступ на площадку будет ограничен для несовершеннолетних, и, соответственно, нужно приходить несовершеннолетним в сопровождении родителей или их законных представителей. И если ребенок получит травму, ответственность будет лежать на родителях. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы оборудование соответствовало необходимым нормам и требованиям, — отметил он.