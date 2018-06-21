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Глава департамента образования Севастополя ушел отставку после ЧП в лагере
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Глава департамента образования Севастополя ушел отставку после ЧП в лагере 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июн — РИА Новости. Директор департамента образования Севастополя Михаил Родиков отправлен в отставку в связи с массовым отравлением детей в лагере «Ласпи», сообщает пресс-служба правительства города.
Ранее губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что сделает кадровые выводы в отношении ответственных за подготовку к отдыху детского оздоровительного лагеря «Ласпи», где произошло массовое отравление.
"Дмитрий Овсянников удовлетворил прошение об отставке и поручил вице-губернатору Юрию Кривову проконтролировать устранение замечаний в лагере «Ласпи», а также процесс возобновления работы детского центра", — говорится в сообщении.
Исполняющей обязанности директора департамента образования назначена Светлана Кириленко.
Начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Севастополю Роман Проскурнин 9 июня сообщил, что в городскую инфекционную больницу поступили 16 детей и пять вожатых из лагеря «Ласпи». Решением комиссии по ЧС лагерь был закрыт. Причиной отравления, по информации Роспотребнадзора, стали грубые нарушения санитарно-эпидемиологического режима в пищеблоке. Департамент образования заменил путевки первой смены из «Ласпи» на другие оздоровительные лагеря.
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