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Глава департамента образования Севастополя ушел в отставку после отравления детей в лагере
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Глава департамента образования Севастополя ушел в отставку после отравления детей в лагере 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Глава департамента образования Севастополя Михаил Родиков в четверг подал в отставку на заседании правительства города.
"Судьба мне дала счастье три года работать на систему образования Севастополя. Учебный год вчера был завершен, я благодарю всех за совместную работу и прошу принять мою отставку с сегодняшнего дня", — сказал он.
"Хорошо", — сказал в ответ губернатор города Дмитрий Овсянников.
Ранее Овсянников заявлял, что в отношении департамента образования будут приняты кадровые решения в связи с работой детского оздоровительного центра «Ласпи», где в июне около 30 человек заболели гастроэнтеритом. Губернатор отмечал, что именно этому департаменту было поручено заниматься подготовкой лагеря к летнему сезону.
В правительстве города уточнили, что и.о. директора департамента назначена Светлана Кириленко, которая ранее была заместителем Родикова.
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