Глава департамента образования Севастополя уволился после ЧП в лагере 

Директор департамента образования Севастополя Михаил Родиков, проработавший на этой должности три года, подал в отставку. Он объявил об этом сегодня на заседании городского правительства.
— Учебный год вчера был завершен, я благодарю всех за совместную работу и прошу принять мою отставку с сегодняшнего дня, — сказал Родиков, обращаясь к губернатору.
— Хорошо, — откликнулся Дмитрий Овсянников.
Причин чиновник объяснять не стал. Напомним, ранее губернатор города заявил, что примет кадровые решения в отношении департамента образования, который занимался подготовкой лагеря «Ласпи» к работе. Через три дня после открытия первой смены дети из учреждения попали в больницу с отравлением. В лагере обнаружили грубые нарушения санитарных правил и приостановили его работу на 70 дней.
Исполнять обязанности главы департамента образования будет бывшая замдиректора Светлана Кириленко. А контролировать устранение нарушений в лагере «Ласпи» и процесс возобновления его работы будет вице-губернатор Юрий Кривов.