Ещё
Глава департамента образования Севастополя уволился после ЧП в лагере
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет

Глава департамента образования Севастополя уволился после ЧП в лагере 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Директор департамента образования Севастополя Михаил Родиков, проработавший на этой должности три года, подал в отставку. Он объявил об этом сегодня на заседании городского правительства.
— Учебный год вчера был завершен, я благодарю всех за совместную работу и прошу принять мою отставку с сегодняшнего дня, — сказал Родиков, обращаясь к губернатору.
— Хорошо, — откликнулся Дмитрий Овсянников.
Причин чиновник объяснять не стал. Напомним, ранее губернатор города заявил, что примет кадровые решения в отношении департамента образования, который занимался подготовкой лагеря «Ласпи» к работе. Через три дня после открытия первой смены дети из учреждения попали в больницу с отравлением. В лагере обнаружили грубые нарушения санитарных правил и приостановили его работу на 70 дней.
Исполнять обязанности главы департамента образования будет бывшая замдиректора Светлана Кириленко. А контролировать устранение нарушений в лагере «Ласпи» и процесс возобновления его работы будет вице-губернатор Юрий Кривов.
Российская Газета: последние новости
Москва и Подмосковье создадут совет по контролю за детским отдыхом Кто может "заработать" игроманию и почему люди все чаще уходят "цифру" Настало время собираться на "Славянский базар в Витебске"
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крид унизил девушку, которую выбрал в «Холостяке»9
Стало известно, когда выйдет третий сезон «Мажора»
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?29
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Как неудачи на пробах топят карьеры артистов
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:03
«Бузова — это не так плохо, как принято думать»
Концерты
07:48
Как неудачи на пробах топят карьеры артистов
Кино
06:08
Что стало с актерами из «Матрицы»
Кино
05:28
Исторические огрехи, попавшие в кинохиты
Кино
03:00
Лев Дуров приписал СССР пиратский флаг
Кино
04:33
Агутин раскрыл тайну дочери
Концерты
08:38
Самые крупные провалы в кино
Кино
05:46
Роли, которые стали для актеров пыткой
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение