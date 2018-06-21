Глава департамента образования Севастополя уволился после ЧП в лагере

Директор департамента образования Севастополя Михаил Родиков , проработавший на этой должности три года, подал в отставку. Он объявил об этом сегодня на заседании городского правительства.

— Учебный год вчера был завершен, я благодарю всех за совместную работу и прошу принять мою отставку с сегодняшнего дня, — сказал Родиков, обращаясь к губернатору.

Причин чиновник объяснять не стал. Напомним, ранее губернатор города заявил, что примет кадровые решения в отношении департамента образования, который занимался подготовкой лагеря «Ласпи» к работе. Через три дня после открытия первой смены дети из учреждения попали в больницу с отравлением. В лагере обнаружили грубые нарушения санитарных правил и приостановили его работу на 70 дней.