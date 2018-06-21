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Детскому омбудсмену Прикамья поступило 2,5 тысячи обращений в прошлом году
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Детскому омбудсмену Прикамья поступило 2,5 тысячи обращений в прошлом году 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В 2017 году в адрес уполномоченного по правам ребенка в Прикамье поступило 2 тыс. 502 обращения от 3 тыс. 402 человек. Доля жалоб составила 45%. Во всех 67 случаях обращения детей их права были восстановлены.
В качестве значимых Светлана Денисова обозначила вопросы профилактики детских суицидов (18 случаев и свыше ста попыток в 2017 году), сексуального насилия (пострадало 86 несовершеннолетних), достаточно высокого удельного веса преступлений с участием несовершеннолетних (5,4% при среднероссийском показателе 4,1%) и урегулирования конфликтов между участниками образовательного процесса. При этом омбудсмен отметила, что нарушения педагогической этики часто влекут за собой эскалацию конфликтов не только между детьми и педагогами, но и между педагогами и родителями и даже между родителями.
«Мы очень мало внимания уделяем родительскому образованию. Некоторые все еще думают, что за воспитание их детей отвечают детский сад и школа», — подчеркнула уполномоченная по правам ребенка в Прикамье.
Из позитивных моментов прошлого года детский омбудсмен выделила решение обеспечить за счет бюджета региона 83 детей лекарствами, не входящими в Перечни для льготных категорий граждан, исполнение госгарантий организации двухразового горячего питания обучающихся в общеобразовательных организациях края, повторное обучение детей-сирот по программам профессионального обучения за счет средств бюджета.
Светлана Денисова выразила надежду, что депутаты краевого парламента поддержат все меры, необходимые для развития детей и создания для них комфортных условий. «Впереди — Десятилетие детства, объявленное указом президента РФ Владимиром Путиным, уверена, все вместе мы обеспечим достойный уровень жизни детей в Пермском крае», — отметила детский омбудсмен.
Фото: perm-deti.ru
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