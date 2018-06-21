Вот чем грозит ребенку поход в школу по улице

Особые снимки показали, что дети получают почти на треть больше токсических вредных выхлопов от автомобилей, чем взрослые. Это происходит прямо по дороге в школу. Дети получают на 30% больше вредных выхлопных газов от автомобилей, чем взрослые, когда они отправляются в школу ежедневно. Специальные термальные снимки, сделанные неподалеку от школ, а также детских садов, показали, как велико воздействие автомобильных выхлопов на детское здоровье. Это связано с тем простым фактом, что рост ребенка короче, чем рост взрослого человека, дети ближе расположены к земле и получают большую дозу отравляющих веществ. Но не стоит думать, что для здоровья ребенка в этом случае будет полезней приезжать к школе на автомобиле. Исследование показало, что в этом случае они получают в два раза больше вредных выхлопов, чем при ходьбе пешком. Свои замеры британские исследователи сделали в 4 крупных городах: Манчестере, Лидсе, Глазго и Лондоне. Их целью был ответ на вопрос: влияет ли рост человека на уровень воздействия вредных веществ, выделяемых с выхлопными газами автомобилей. Особенно исследователей интересовало, насколько сильно эти вредные выхлопы воздействуют на детей моложе 11 лет. Для ответа на этот вопрос делались специальные термальные снимки, которые показали, что чем ниже рост ребенка, тем выше доза вредных выхлопов, которые он вдыхает. МедикФорум напоминает, что из-за этих выхлопов организм ребёнка начинает разрушаться, ему угрожают болезни легких, злокачественные новообразования во взрослой жизни и многие другие проблемы. Для того чтобы свести вред данных отравляющих компонентов к минимуму, родителям рекомендуется изменить маршрут следования ребенка к школе. Желательно, чтобы он проходил вдали от оживленных автострад. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)