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В Горно-Алтайске автоинспекторы провели «День дорожных наук» для детей, отдыхающих в пришкольном лагере гимназии «Гармония»
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В Горно-Алтайске автоинспекторы провели «День дорожных наук» для детей, отдыхающих в пришкольном лагере гимназии «Гармония» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 55 минут назад
Активными участниками дорожного движения являются дети, которые к сожалению, зачастую становятся пострадавшими в дорожно-транспортных происшествиях. С целью предупредить подобные факты и сократить количество ДТП с участием юных жителей региона, сотрудники Управления ГИБДД МВД по Республике Алтай, провели «День дорожных наук» на пришкольной площадке летнего лагеря гимназии «Гармония».
В мероприятии приняли участие более 150 детей. Организаторы праздника приготовили для школьников яркую и интересную программу, в ходе которой ребята соревновались в различных конкурсах.
Проявить творческие способности смог любой желающий участвуя в конкурсе «Лучший дорожный знак». Рисовать дорожные знаки мелом на асфальте понравилось самым юным участникам мероприятия. Ребята постарше, с большим удовольствием, показали свои навыки в фигурном вождении велосипеда и знания ПДД, ответив на вопросы викторины.
С интересом и большим удовольствием школьники участвовали во всех этапах соревнований. Прощаясь с полицейскими, ребята отметили, что мероприятие было интересным и познавательным, а время пролетело незаметно. Педагоги также обратили внимание на важность проведения таких акций и попросили проводить их как можно чаще.
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