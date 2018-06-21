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В микрорайоне Волгарь появится новый детский сад
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В микрорайоне Волгарь появится новый детский сад 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Вскоре дошколят разместят в новом помещении
В Самаре откроют новый комбинированный детский сад. Дошкольное учреждение появится в микрорайоне Волгарь. Соответствующее постановление опубликовали на сайте администрации Самары.
— Необходимо определить местонахождение детского сада № 4 по адресу: улица Акакдемика Тихомирова, 2 — говорится в постановлении.
Финансирование дошкольного учреждения будет осуществляться за счет средств городского бюджета. В скором времени еще один комбинированный детский сад появится в Крутых Ключах.
Сейчас мест в дошкольных учреждениях не хватает 3086 самарским малышам в возрасте от трёх до семи лет. Проблема особенно остро стоит в Кировском, Советском, Ленинском и Самарском районах города. Такая ситуация возникла из-за того, что впервые за 17 лет численность детей в Самаре превысила 200 тысяч.
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