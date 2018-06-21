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Под Тверью в летнем оздоровительном лагере полицейские провели акцию «Безопасный Интернет — детям!»
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Под Тверью в летнем оздоровительном лагере полицейские провели акцию «Безопасный Интернет — детям!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В рамках Всероссийской акции «Безопасный интернет — детям» сотрудники тверской полиции встретились с ребятами, отдыхающими в оздоровительном лагере «Экспресс» поселка Медное Калининского района.
Школьники являются активными пользователями Интернета и большую часть свободного времени проводят в социальных сетях и онлайн-играх. Для того чтобы обезопасить подрастающее поколение от киберугроз и мошенников во Всемирной паутине, инспекторы по делам несовершеннолетних провели для детей и подростков профилактическую беседу.
Особое внимание начальник ПДН подполковник полиции Татьяна Соловьева заострила на безопасности в соцсетях, так как практически все подростки имеют свои странички, где выкладывают фото и ведут блоги.
Детям напомнили о необходимости быть бдительными при общении с малознакомыми людьми в Интернете, дали практические советы, как избежать серьезных неприятностей.
Полицейские рассказали детям о мошенниках и других злоумышленниках, действующих в Сети, и посоветовали не размещать в интернете подробную информацию о себе, не указывать домашний адрес, контактные данные, сведения о личных интересах и любимых местах пребывания.
Ребята принимали активное участие в обсуждении темы, делились своими историями о том, как они или их знакомые сталкивались с различными негативными ситуациями в интернет-пространстве, задавали вопросы.
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