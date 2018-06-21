«Московская смена»: юные зеленоградцы отдыхают в летнем лагере в Центре поддержке семьи и детства

Утром жителей 14 микрорайона около корпуса 1426 заставляет просыпаться не будильник, а веселая музыка. В 9 утра, здесь, во дворе Центра поддержки семьи и детства «Зеленоград», начинается зарядка для участников программы «Московская смена 2018» — детей от 7 до 14 лет. И это не то «раз-два-три-четыре», которое транслировалось по советскому радио: под музыку молодые девушки-аниматоры показывают движения аэробики, которые за ними повторяет ребятня. А после этого — на завтрак!

— А много у вас ребят по «Московской смене»? — мы беседуем с заведующим отделением дневного пребывания несовершеннолетних Ольгой Ивановой

— Пятьдесят здесь, на полный день с трехразовым питанием, — отвечает Ольга Юрьевна, — и еще 15 — неполное посещение, без питания, в корпусе 2028.

— А ребята одни и те же на все три смены?

— Нет, каждую смену новый состав, а всего смен три.

То есть получается, что за лето в рамках программы «Московская смена» в ГБУ ЦПСиД «Зеленоград» отдохнут и оздоровятся чуть менее 200 ребят! Это не считая того, что во всех мероприятиях принимают участие и ребята из стационарного отделения Центра, а таких — около 20 человек. Сюда приходят

ребятишки с трудностями социальной адаптации.

— У нас у всех такие трудности, — поясняет Ольга Юрьевна, — и у детей, и у взрослых. Все зависит от ситуации, в которой находится ребенок. Наша основная задача в течение лета сделать все возможное, чтобы каждый ребенок, побывавший в нашем учреждении, получил заряд бодрости, приобрел новые знания, оздоровился и с новыми силами приступил к занятиям в новом учебном году. Как правило, особо сложных детей сейчас у нас нет, все дети пришли, чтобы отдохнуть, приобрести новых друзей.

Ну, это, пожалуй, не совсем так. В числе тех, кто разминался перед хлопотным днем (а день, как и все остальные, предстоял насыщенный), мы заметили несколько ребятишек, которые плоховато координировали свои движения…

— Мы заметили, что есть несколько ребят с нарушенной координацией движения…

— Да, это так. В нашем Центре есть группа детей с особенностями развития. Таких сейчас 10 человек, и все они с увлечением принимают участие во всех конкурсах, играх, экскурсионных мероприятиях, которые мы проводим. Для них такая социальная адаптация, пожалуй, важнее, чем для остальных.

— Группы как-то поделены по возрасту, по способностям?

— Нет. Потому что иначе, когда проходят спортивные соревнования или интеллектуальные игра, то команды-отряды, сформированные по возрастному принципу, оказываются в неравном положении.

— А много ли занятий в день?

— Минуты нет свободной! Бегаем, прыгаем, рисуем, танцуем, узнаем новое на экскурсиях! Вот на завтра у нас поездка в усадьбу Середниково, окружная легкоатлетическая эстафета

«Победная миля», посещение военно-патриотического музея школы 1912! Дети приходят домой, как говорится, «усталые, но довольные» — поужинают, и сразу спать. А наутро снова спешат сюда — здесь интересно!

— А кто зарядку для них проводил?

— Это наши бывшие воспитанницы, волонтеры. Они приходят с утра, и после зарядки остаются, помогают в конкурсах, занятиях. Для них это тоже в некоторой степени профориентация — не исключено, что в будущем из них получатся отличные педагоги.

— Время работы по программе «Московская смена» продлено на час — до 19.00. У вас, конечно, тоже так?

— Разумеется! Большинство ребят родители забирают домой, начиная с шести часов, однако есть и те, кто за детьми приходит в семь и в начале восьмого. К счастью, таких единицы. Главное, что мы работаем на результат для наших клиентов.

Очередной отряд детишек зашел в столовую, где на завтрак были сырники с шоколадным соусом, и мы не стали их отвлекать расспросами. День им предстоит насыщенный новыми впечатлениями, новыми радостными событиями и переживаниями. Пусть отдыхают до усталости!

Иван Лазаревич, фото автора