Вытащить с того света. Почему дети падают из окон и как уберечь их от беды

В детской областной больнице Ростова-на-Дону в реанимации сейчас находятся два малолетних ребёнка, выпавшие из окон. Виной тому стали москитные сетки.

С наступлением тепла окна в квартирах открыты, дети залазят на подоконник, опираются, думая, что это прочно. В итоге москитная сетка рвётся, и малыш летит вниз…

Везунчиков мало

«Мы бьём тревогу, каждый год к нам попадают дети, выпавшие из окон. Впрочем, падают не только из окон, но и с балконов. Ребёнок берёт стул, нередко на балконах они стоят, залазит на него. Перегибается и падает», — говорит главный детский нейрохирург Минздрава Ростовской области, заведующий нейрохирургическим отделением детской областной больницы Александр Пшеничный.

Детей с травмами головы в Ростовской области стало так много, что три года назад на базе детской областной больницы создали целое нейрохирургическое отделение. Ранее 10 нейрохирургических коек было на базе хирургического отделения этой больницы.

Александра Пшеничного, опытного врача-нейрохирурга из республики Коми, пригласили возглавить новое отделение.

«Часто дети, получившие такие травмы, остаются глубокими инвалидами. Есть, конечно, и везунчики, которые полностью восстанавливаются, но таких единицы. Инвалидность присутствует при таких травмах. Потому совет один — смотрите за детьми, устанавливайте замки на окна. Не оставляйте ребят одних или на попечение малознакомых людей. «Иначе вы можете их потерять или сделать инвалидами», — говорит Александр Пшеничный.

Отвлеклись на минуточку

Известный ростовский нейрохирург Эдуард Росторгуев, который сейчас возглавляет отделение нейроонкологии Ростов­ского онкоинститута, много лет буквально вытаскивал таких детей с того света в ростовской БСМП, а потом в детской областной больнице. Этих детей называют «летунами».

«Нередко малыши получают травмы, когда родители буквально на минуточку отвлеклись: к ним пришли гости, они празднуют день рождения, кто-то позвонил по телефону. Такие случаи были в моей практике», — вспоминает Эдуард Росторгуев.

Заместитель главы администрации города Ростова по социальным вопросам Елена Кожухова сообщила, что всего за год число случаев выпадения детей из окон домов увеличилось в три раза. Только с января их было шесть. Что это? Беспечность, халатность родителей?

В городской администрации принимают меры по борьбе с этой проблемой. В частности, специалисты проводят встречи с родителями, а в роддомах молодым мамам и папам раздают буклеты.

Советы спасателей

Чтобы не случилось беды, уберите от подоконника диваны, кресла, стулья и другие предметы, по которым малыш может взобраться. Дети падают не только из-за москитных сеток, но также выпадают из открытых окон. Обязательно установите задвижки и ограничители на металлопластиковые окна (их цена всего 200-300 рублей), чтобы ребёнок не мог открыть окно полностью. Самый надёжный вариант — это прочная решётка. Только устанавливайте такие, которые открываются, чтобы при пожаре можно было выбраться из квартиры. Не думайте о том, что беда никогда не произойдёт с вашими родными, беспечность и безответственность — главные враги.