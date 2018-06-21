Детский отдых в надёжных руках

Депутаты горсовета проверили два муниципальных лагеря детского отдыха. Связано это с тем, что народные избранники хотели посмотреть, а на что тратятся бюджетные деньги, которых лагерям выделяют из года в год всё больше.

Первая остановка лагерь «Икар», где сейчас проходит спортивная смена. Детишки играют в футбол, занимаются чирлидингом, гимнастикой и другими видами спорта. К слову, всего здесь отдыхает 350 человек за смену. Большая делегация депутатов застала детей прямо на торжественной линейке. Там подводили итоги предыдущего дня и наградили самых активных отдыхающих.

Оттуда народные избранники отправились в медпункт. Медики рапортуют: «За сегодня к нам обратилось два человека: у одного повышенное давление, у другого болит живот». В среднем за день к врачам приходят около 20-ти человек. Пожалуй, самая распространённая «болячка» — боли в животе. Медики отмечают, что в столовой питание просто загляденье, а вот дополнительные «сладости» от родителей, для детей порой заканчиваются весьма плачевно. Так как родители привозят чипсы, лимонад и сухарики, которые медики не рекомендуются кушать детям.

Далее инспектирующие отправились в столовую, где ознакомились с меню и осмотрели место приготовления основных блюд. Встречала гостей лично шеф-повар лагеря. Депутаты отметили, что еда, судя по меню, вкусная и полезная. Кто-то даже пошутил — «А не задержаться ли нам здесь на обед?»

Директор «Икара» Андрей Лагутин рассказала о ходе благоустройства лагеря. К слову, в этом году «Икар» празднует юбилей — 60 лет. Обновили фасад и внутреннюю отделку корпусов, идёт асфальтирование дорожек, заменили часть матрасов и обновили кровлю. На это из горбюджета выделили почти два миллиона рублей.

Кроме того, в лагере рассчитывают на допфинансирование, чтобы обновить ещё и пищеблок. Ещё из хороших новостей то, что вскоре в лагерь придёт природный газ. Это означается, что, возможно, дети смогут отдыхать здесь не только в летнее время.

Положительные изменения отметила мэр города Ольга Деева : «Традиционно выезжаем в лагеря и смотрим на изменения, потому что ежегодно из городского бюджета выделяют средства на обновление материально-технической базы лагерей. В этом году мы увидели, что сделана внутренняя отделка двух корпусов 3 и 5. Отремонтировали фасад первого корпуса. Он сразу же выделяется яркой окраской. Поменяли матрасы в первом корпусе — это тоже большой плюс».

Следующая остановка муниципальный лагерь для детского отдыха «Дружба». Он, кстати, как говорят, в этом году стал лучшим лагерем региона. Официально постановление ещё не подписано, но слухи уже давно витают в облаках.

Этот лагерь также принимает 350 детей в смену. Отличие от «Икара» — насыщенная образовательная программа. Педагоги сделали всё, чтобы детский отдых был интересным и познавательным. Для этого в лагере существует сразу несколько «секций». Хочешь — вышивай, хочешь — рисуй. Для занятий спортом есть огромная площадка, а у каждого жилого корпуса расположены столы для игры в пинг-понг. Есть ещё и большая библиотека и специальные игровые комнаты, которые пользуются спросом у детей. А вот интернета тут нет и это, считают в администрации лагеря, очень хорошо. Потому как дети отдохнуть не только морально, но и от многочисленных соцсетей.

К слову, лагерь «Дружба» тоже меняется к лучшему. «У нас существует такая программа своя развития. Всё что хочется сразу не получается, но постепенно это делает. Если в прошлом году мы только начали переделывать все сушилки, которые были. В этом году мы все их закончили. Делаем асфальтовые дорожки, в лагере их вообще не было. Меняем и мебель. На кухню сейчас ждём новый жарочный шкаф и хлеборезку. Ремонтируем и корпуса — старые веранды заменяем, устанавливаем пластиковые окна, чтобы детям было теплее и комфортнее проживать в корпусах», — говорит Виктор Мазник, директор лагеря «Дружба».

Проверяющие подытожили — детский отдых в лагере безопасный и полезный. К слову, появилась информация и о том, что на балансе городе может появиться и третий лагерь отдыха. Им, по всей видимости, будет «Берёзка».