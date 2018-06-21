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Около 20 детей оленеводов с августа пойдут в кочевой детский сад в Ненецком АО
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Около 20 детей оленеводов с августа пойдут в кочевой детский сад в Ненецком АО 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Кочевой детский сад начнет свою работу в ненецкой тундре в августе, ожидается, что количество его воспитанников в этом году увеличится с 7 до 20 детей. Об этом в четверг сообщала пресс-служба правительства Ненецкого автономного округа.
"Работа кочевого детского сада будет организована в двух оленеводческих бригадах кооператива «Ненецкая община „Канин“ и одной оленеводческой бригаде „Восход“. Воспитанниками в этом году станут порядка 20 детей» — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, воспитателями в детском саду общины «Канин» будут работать выпускники Социально-гуманитарного колледжа имени И. П. Выучейского, а в бригаду № 4 «Восход» отправятся практикующий педагог учреждения для детей-сирот «Наш дом» и мастер народных художественных промыслов Этнокультурного центра НАО для работы со школьниками. К местам кочевых садов воспитатели будут доставлены на вертолетах.
Проект кочевого детского сада нацелен на создание доступных условий для получения дошкольного образования без отрыва детей от кочующих родителей. Кроме того, организация образовательного процесса в выездном формате позволяет формировать у детей навыки общения на родных языках (ненецком, коми) в условиях семьи. В этом году в рамках государственной программы «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в НАО» на работу сада предусмотрено 735,5 тыс. рублей.
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