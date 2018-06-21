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Полицейские в Кабардино-Балкарии проводят неделю правового информирования для детей и подростков
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Полицейские в Кабардино-Балкарии проводят неделю правового информирования для детей и подростков 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
С наступлением летних каникул сотрудники полиции традиционно проводят неделю правового информирования и консультирования детей и подростков. Уроки проходят в виде бесед, викторин и интерактивных игр, направленных на обеспечение безопасности несовершеннолетних.
Такие встречи прошли в нескольких школах г. Майского.
Юрисконсульт отдела Екатерина Ямолдина рассказала о поведения на дорогах, а также о необходимости использования в темное время суток световозвращающих элементов на одежде. Предостерегла детей от совершения необдуманных противоправных поступков, которые могут повлечь административную и даже уголовную ответственность как для самих подростков, так и для их родителей.
В этот же день сотрудники отдела кадров и юрисконсульт отдела МВД России по Майскому району организовали для детей сотрудников, детей из малообеспеченных семей и детей сотрудников, ставших инвалидами вследствие военной травмы, посещение зоопарка, который приехал на гастроли в город на две недели.
В завершение ребята поблагодарили полицейских за познавательную встречу и пообещали быть бдительными и внимательными.
По окончании мероприятия подростки получили сладкие подарки.
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