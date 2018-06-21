Дети из пришкольного летнего лагеря поздравили ставропольских кинологов с Днем образования службы

Накануне 109-летия со Дня образования кинологических подразделений МВД России ребята из пришкольного летнего лагеря посетили Центр кинологической службы ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Для школьников кинологи подготовили обширную увлекательную программу — традиционные показательные выступления, секреты дрессировки и знакомство с новорожденными четвероногими.

Самая зрелищная часть встречи — показательные выступления кинологов и их собак — захватила внимание школьников. С удивлением ребята наблюдали, как легко огромная овчарка преодолевает препятствия, выполняет все команды полицейского и мгновенно реагирует на действия условного преступника.

Особенно интересным для ребят стало личное участие в мероприятии. Несколько добровольцев, у одного из которых в кармане кинологи спрятали муляж наркотического средства, стали объектом изучения служебной собаки. Четвероногий полицейский незамедлительно обнаружил запрещенное вещество и подал команду кинологу, что привело детей в восторг.

В завершение дети смогли примерить на себя костюм фигуранта, предназначенный для отработки команд нападения, и поближе познакомиться со щенками русского спаниеля.

На прощание отряд школьников поблагодарил кинологов за интересную встречу и поздравил полицейских с профессиональным праздником.