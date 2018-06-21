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Эксперт рассказал об опасном психологическом заболевании детей
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Эксперт рассказал об опасном психологическом заболевании детей 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Специалисты утверждают, что очень многие пациенты на приеме у какого‐либо врача не могут объяснить свое эмоциональное и физическое состояние. Неумение понимать свои чувства ученые назвали алекситимией. Психотерапевт Александр Федорович рассказал «360», как зарождается данная болезнь и как ее можно избежать.
Эксперт сообщил, что человек рождается с «готовыми» составляющими его характера. По мнению психотерапевта, человек с раннего возраста демонстрирует свой характер. Отличительные особенности индивида обеспечиваются на генетическом уровне, сообщил Александр Федорович. Тем не менее, эксперт заявил, что на формирование характера человека в большей степени влияет взаимодействие членов его семьи друг с другом.
При чтении книги, просмотре фильма, ребенок видит эмоции персонажей и реакцию родителей и запоминает их на подсознательном уровне.
Александр Федорович
Процесс воспитания и формирования эмоциональной базы человека складывается из коммуникативных механизмов индивида в раннем возрасте, сообщил Александр Федорович. Данные механизмы берутся из манеры общения членов семьи с ребенком. Родители вовремя воспитания детей фиксируют какие-либо эмоциональные моменты. Таким образом, взрослые прививают ребенку с раннего возраста паттерные (предсказуемые) восприятия мимики, жестов и интонаций. Данный процесс психотерапевт назвал «привитием симптомности». Именно благодаря данному процессу ребенок способен понять, что именно с ним происходит в тот или иной момент. Если ребенок не понимает своих переживаний, физического состояния он не сможет понимать состояние и поведение окружающих. По мнению специалиста, чем больше ребенок тоньше и душевнее организован, тем лучше он может понять, что происходит с ним самим и с другим человеком непосредственно.
Если эмоциональная включенность у детей отсутствует, у ребенка наблюдается заболевание алекситимией. Психотерапевт сообщил, что при данном заболевании человек не может четко объяснить свое эмоциональное и физическое состояние. Другими словами, пациент не способен сказать, что с ним происходит. Прежде чем перейти к лечению, психотерапевты должны научить человека понимать его собственные эмоции. Александр Федорович рекомендует родителям помогать ребенку понимать чувства и эмоции других с раннего возраста.
Американские специалисты заявили о негативном влиянии отрицательных персонажей из мультфильмов, в том числе производства Disney, на психику маленьких зрителей. Детский психолог Максим Прохоров опроверг утверждение американских коллег и рассказал «360» об особенностях формирования детского восприятия.
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