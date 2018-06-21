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Главный детский онколог Ленобласти проведет прием в Выборге
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Главный детский онколог Ленобласти проведет прием в Выборге 

Ivyborg.ru 55 минут назад
Одна из главных проблем в лечении онкологических заболеваний у детей — поздняя выявляемость. По статистике 80% российских детей обращаются за лечением на III-IV стадии, когда лечение уже малоэффективно. Поэтому в структуре смертности детей, онкологические заболевания занимают второе место.
Важным шагом в решении задачи по раннему выявлению опухолей у детей является повышение онкологической настороженности у детских врачей первичного звена, т.к. они являются первыми специалистами, к которому на прием попадает заболевший ребенок.
От их осведомленности в вопросах детской онкологии, а также от скорости их реагирования на не понятные, странные, не стандартные симптомы зависит сокращение времени диагностики опухолевых процессов у детей. В данном контексте, скорость реагирования равна времени, которое будет использовано на постановку точного диагноза заболевания. Чем раньше выявлено, тем раньше начато лечение, тем больше шансов вылечить.
АНО «ЛОТОС» организует и проводит обучающие семинары для детских врачей всех специальностей во всех крупных районах Ленинградской области. В рамках каждого семинара проходят профилактические осмотры детей, направленных к онкологу районными специалистами.
27 июня в Детской поликлинике по адресу: г. Выборг, Ленинградское шоссе, дом 26, каб. 107 будет проходить прием детского онколога.
Если у Вашего ребенка есть любые подозрительные родинки, гемангиомы или что-то другое, что Вас настораживает, приводите его на осмотр.
Прием будет вести Главный детский онколог Ленинградской области Сафонова Светлана Александровна. Прием врача и осмотр ребенка бесплатный. Начало осмотра в 10-00.
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