В районе Марьино устроили бал цветов

Музыкальный зал школы №1566 района Марьино на один день превратился в большую красивую «клумбу» — в дошкольном отделении устроили бал цветов под названием «Не рвите цветы, не рвите, пусть будет прекрасной Земля».

— Дети рассказывали стихи и пели песни о цветах, отгадывали тематические загадки, исполнили «Вальс цветов», — рассказали в администрации учебного заведения.

В игровой и творческой форме детям рассказали о цветочном разнообразии и познакомили с редкими экземплярами, которые можно встретить в городских парках.

(ап)