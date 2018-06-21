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В районе Марьино устроили бал цветов
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В районе Марьино устроили бал цветов 

Управа района Марьино 33 минуты назад
Фото: Управа района Марьино
Музыкальный зал школы №1566 района Марьино на один день превратился в большую красивую «клумбу» — в дошкольном отделении устроили бал цветов под названием «Не рвите цветы, не рвите, пусть будет прекрасной Земля».
— Дети рассказывали стихи и пели песни о цветах, отгадывали тематические загадки, исполнили «Вальс цветов», — рассказали в администрации учебного заведения.
В игровой и творческой форме детям рассказали о цветочном разнообразии и познакомили с редкими экземплярами, которые можно встретить в городских парках.
(ап)
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